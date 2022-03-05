Обговорення проходитиме за ініціативою України.

На початку наступного тижня в Євросоюзі обговорять питання про відключення російських телеканалів з глобальних європейських супутникових платформ.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив під час телемарафону.

За його словами, враховуючи те, що "Роскомнадзор" заборонив в РФ майже всі соціальні мережі і фактично загрожує 15-ма роками ув'язнення тим, хто має альтернативну офіційну точку зору на події, достукатися до росіян буде складніше.

"Саме тому ми винесли на обговорення неформальної зустрічі міністрів ЄС, яка відбудеться на початку наступного тижня, питання про відключення російських каналів з глобальних європейських супутникових платформ, і замість цього включення українських телеканалів. Іноді, можливо, і російською мовою, але які зможуть дивитися громадяни Росії, в тому числі і через супутник", - сказав він.

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