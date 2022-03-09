Лист із шкідливим програмним забезпеченням може прийти на будь-яку електронну пошту.

Українцям на пошту масово розсилають шкідливе програмне забезпечення, яке викрадає особисті дані користувачів.

Про це попереджає Держспецзв'язку.

На українські електронні листи від відправника [email protected] приходить лист з темою "лист схвалення касового забезпечення", що містить вкладення "лист підтримки.xlsx".

При відкритті завантажується шкідливе програмне забезпечення FormBook, яке викрадає особисті дані.

Якщо вам приходив такий лист, напишіть про це на пошту [email protected] Ні в якому разі не завантажуйте і не відкривайте прикріплений до листа файл.

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