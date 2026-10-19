Від преміальних OLED до бюджетних моделей: названо найкращі телевізори 2026 року

Найкращим телевізором загалом став Samsung S99H, який вразив фахівців високою яскравістю, глибоким контрастом та об’ємним зображенням.

Авторитетне видання What Hi-Fi? оновило рейтинг найкращих телевізорів 2026 року. До списку увійшли моделі для різних бюджетів і завдань: від преміальних OLED-телевізорів для домашнього кінотеатру до доступних пристроїв з оптимальним співвідношенням ціни та якості.

Експерти оцінили якість зображення під час перегляду фільмів і серіалів у форматах 4K Blu-ray, Full HD і DVD, перевірили роботу HDR і SDR, а також якість вбудованої акустики. Окрему увагу приділили ігровим можливостям:

Samsung S99H – найкращий телевізор 2026 року

Флагманський Samsung S99H оснащений 4K-панеллю QD-OLED, яка забезпечує насичені кольори, глибокий чорний колір і високу яскравість. За оцінкою фахівців, телевізор особливо добре справляється з HDR-контентом, передаючи яскраві деталі на тлі темних сцен.

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Модель також отримала чотири порти HDMI 2.1 із підтримкою роздільної здатності 4K і частоти оновлення до 165 Гц, а також технологій VRR і ALLM. Це робить її привабливим варіантом для власників сучасних ігрових консолей і потужних ПК.

Серед недоліків експерти відзначили відсутність підтримки Dolby Vision та обмежені можливості вбудованої акустики щодо гучності та відтворення низьких частот.

У бюджетній категорії переміг TCL P8L із 4K-екраном, технологією квантових точок і підсвічуванням Mini LED. Він використовує 72 зони локального затемнення, завдяки чому телевізор забезпечує гідний контраст для свого класу.

Пристрій підтримує Dolby Vision, HDR10+, Google TV та ігрові режими з частотою до 144 Гц. Експерти також високо оцінили природну передачу кольорів, якісну обробку зображення та відносно гарне звучання вбудованої акустики.

Втім, за яскравістю TCL P8L поступається дорожчим телевізорам. Крім того, глянцеве покриття екрана може відбивати світло в яскраво освітлених приміщеннях, а в темних сценах іноді губляться окремі деталі.

Які ще телевізори потрапили до топу:

LG C6 – найкращий телевізор середнього класу. Якщо не хочеться платити за Samsung S99H – це гідна альтернатива. Телевізор досить яскравий, забезпечує насичені кольори та покращену деталізацію. Автори також відзначили якісне звучання та хорошу передачу руху в динамічних сценах.

LG OLED42C6 – найкращий 42-дюймовий телевізор. Завдяки чотирьом портам HDMI 2.1 та підтримці частоти оновлення до 165 Гц модель підходить не тільки для перегляду фільмів, а й для ігор.

LG OLED48C6 – найкращий 48-дюймовий телевізор. Оглядачі відзначили високу яскравість для компактного OLED-телевізора, насичені кольори та хорошу обробку динамічних сцен.

Sony Bravia 9 II – найкращий телевізор із RGB Mini LED. Висока яскравість, природна передача кольорів та система локального затемнення з 1530 зонами – головні переваги. Телевізор чудово підходить для перегляду HDR-фільмів навіть у яскраво освітлених приміщеннях, забезпечуючи глибокий чорний колір і високу деталізацію.

Sony Bravia 8 II, TCL C8L, Sony Bravia 7 II та LG G6 – моделі, які заслуговують на увагу. Усі вони забезпечують високу якість зображення, але відрізняються технологіями та можливостями: від OLED-панелей із глибоким чорним кольором до яскравих Mini LED-екранів із насиченою передачею кольорів.

Раніше експерти пояснили, чому ви даремно використовуєте USB-порт телевізора лише для фільмів. Можливості цього роз’єму набагато ширші, хоча конкретні функції залежать від моделі телевізора.

УНІАН розповідав, як перетворити старий телевізор на Smart TV, використовуючи вільний HDMI-порт.

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