Основна ідея полягає в тому, аби будь-які проєкти були під рукою в буквальному сенсі.

Компанія Adata оголосила про свою участь на масштабній техновиставці CES 2022, а заодно анонсувала ряд нових продуктів, які анонсують в її рамках.

Один з них – гібрид миші та твердотілового накопичувача. Вбудований SSD має пропускну здатність 985 МБ/с, що майже вдвічі швидше стандартних SATA 3 накопичувачів.

XPG Vault підключається до комп'ютера одним кабелем USB Type-C, а сам пристрій буде поставлятися зі спеціальним софтом, що спрощує запуск ігор. Мабуть, основна ідея полягає в тому, аби будь-які проєкти були під рукою в буквальному сенсі.

Коли точно буде презентовано новинку та за якою ціною вона буде продаватися, поки що невідомо. Концепт дочекається відгуку аудиторії, а потім в компанії приймуть рішення по реалізації задуму в життя.

Виставка CES 2022 пройде в Лас-Вегасі, в офлайн-форматі. Вона розпочнеться 5 січня 2022 року.

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