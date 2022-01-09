Безпечні для шкіри малюнки, які легко наносити і так само просто стирати.

Нанести на шкіру постійне татуювання – відповідальний крок, на який наважуються не всі. Водночас рішення для тимчасових тату за допомогою наклейок підходить далеко не кожному, бо завжди є ризик їх зіпсувати під час нанесення.

В рамках техновиставки CES 2022 показали Prinker M – апарат, що дозволяє створити тимчасове тату буквально за кілька хвилин

Девайс працює дуже просто і чимось нагадує портативний принтер. Щоб зробити татуювання, необхідно нанести спеціальну рідину на ту ділянку тіла, де буде знаходитися зображення. Після чого потрібно провести гаджетом по поверхні шкіри і татуювання видрукується..

Разом з пристроєм поставляється фірмовий застосунок для смартфона, де зібрана бібліотека варіантів тату, які можна завантажити на Prinker M. Якщо вподобаного варіанту немає, або ж хочеться чогось свого, можна завантажити будь-який відповідний ескіз з інтернету.

Prinker M вже доступний для покупки. Вартість принтера становить 199 доларів (~5499 грн).

Що ще цікавого показали на CES 2022: