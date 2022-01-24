Наприкінці минулого року японський виробник тостерів Balmuda вирішив випустити під власним брендом смартфон. Balmuda Phone став його першим дітищем.
Він відрізняється від інших рішень на ринку компактним ергономічним корпусом з актуальним залізом. Про незвичайний гаджет розповіли на YouTube-каналі "808".
- Комплектація
Тут японці "переплюнули" навіть Apple – в коробці тільки сам смартфон й кілька інформаційних буклетів.
- Основна фішка апарату
Смартфон виглядає дуже незвично. Все завдяки зігнутій "спинці", яка зручно лягає в руку. При цьому у нього не тільки вигнута спинка, але і весь корпус має плавний вигин. Навіть дисплей.
- Екран
Діагональ дисплея всього 4,9 дюйма при роздільній здатності Full HD. Завдяки цьому можна з легкістю дотягнутися до будь-якої частини екрану одним пальцем. Втім, в деяких застосунках (наприклад, грі Asphalt) кнопки меню можуть заходити за кут дисплея.
- Процесор
Його "серцем" служить Snapdragon 765G, що працює в мережах п'ятого покоління. Що стосується пам'яті, то тут 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої. Разом з тим розширити обсяг пам'яті за допомогою MicroSD не можна.
- Автономність
Акумулятор чахленький – 2500 мА·ч. Присутня підтримка бездротової зарядки і USB Power Delivery 3.0.
- Камера
Камер всього дві. Основна робить знімки в дозволі 48 Мп, фронтальна – 8 Мп. Є також портретний режим, кінорежим, нічний режим, Dish та ін.
- З цікавого
Смартфон отримав захист за стандартом IP44, а також NFC. Сканер пальця розміщений на одному рівні з камерою, а оболонка Android 11 непогано переписана.
- Ціна
Розблокована (не прив'язана до оператора) модель Balmuda Phone коштує в Японії 104 800 єна, що становить приблизно 26 тис грн. Можливо, колись він дістанеться і до полиць українських магазинів.
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