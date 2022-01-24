Інженери поставили собі за мету показати найзручніший Андроїд для управління однією рукою.

Наприкінці минулого року японський виробник тостерів Balmuda вирішив випустити під власним брендом смартфон. Balmuda Phone став його першим дітищем.

Він відрізняється від інших рішень на ринку компактним ергономічним корпусом з актуальним залізом. Про незвичайний гаджет розповіли на YouTube-каналі "808".

Комплектація

Тут японці "переплюнули" навіть Apple – в коробці тільки сам смартфон й кілька інформаційних буклетів.

Основна фішка апарату

Смартфон виглядає дуже незвично. Все завдяки зігнутій "спинці", яка зручно лягає в руку. При цьому у нього не тільки вигнута спинка, але і весь корпус має плавний вигин. Навіть дисплей.

Екран

Діагональ дисплея всього 4,9 дюйма при роздільній здатності Full HD. Завдяки цьому можна з легкістю дотягнутися до будь-якої частини екрану одним пальцем. Втім, в деяких застосунках (наприклад, грі Asphalt) кнопки меню можуть заходити за кут дисплея.

Процесор

Його "серцем" служить Snapdragon 765G, що працює в мережах п'ятого покоління. Що стосується пам'яті, то тут 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої. Разом з тим розширити обсяг пам'яті за допомогою MicroSD не можна.

Автономність

Акумулятор чахленький – 2500 мА·ч. Присутня підтримка бездротової зарядки і USB Power Delivery 3.0.

Камера

Камер всього дві. Основна робить знімки в дозволі 48 Мп, фронтальна – 8 Мп. Є також портретний режим, кінорежим, нічний режим, Dish та ін.

З цікавого

Смартфон отримав захист за стандартом IP44, а також NFC. Сканер пальця розміщений на одному рівні з камерою, а оболонка Android 11 непогано переписана.

Ціна

Розблокована (не прив'язана до оператора) модель Balmuda Phone коштує в Японії 104 800 єна, що становить приблизно 26 тис грн. Можливо, колись він дістанеться і до полиць українських магазинів.

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