Названо найкращі та найгірші бренди кабелів USB-C: Samsung на останньому місці

Під час оцінки враховувалися ціна, міцність, швидкість передачі даних, підтримувана потужність та різноманітність моделей.

Роз'єм USB-C став стандартом для більшості сучасних пристроїв – від смартфонів і ноутбуків до бездротових навушників і геймпадів. При цьому кабель, що на вигляд виглядає однаково, може помітно відрізнятися від іншого за можливостями: одні моделі підходять лише для заряджання смартфонів, а інші здатні забезпечувати живленням ноутбуки та передавати дані на високій швидкості.

Експерти SlashGear порівняли асортимент 11 виробників кабелів USB-C, оцінивши ціну аксесуарів, доступні довжини, потужність зарядки, міцність, наявність сертифікатів безпеки та умови гарантії. За підсумками дослідження бренди розташували від найгіршого до найкращого.

11. Samsung

Кабелі Samsung посіли останнє місце в рейтингу через обмежений асортимент і високу вартість. Корейський бренд пропонує моделі з підтримкою потужності 15, 25, 65 і 100 Вт, але вибір довжини, кольорів і типів підключення невеликий.

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Наприклад, кабель довжиною близько одного метра з потужністю 25 Вт коштує $9, а двометрова модель на 65 Вт – 25 доларів. При цьому аксесуари не мають плетеної обплітки, яка могла б підвищити стійкість до зносу. Гарантія на окремі кабелі становить 6–12 місяців залежно від регіону.

10. Beats

USB-C-кабелі Beats відрізняються плетеною конструкцією, стійкістю до заплутування та вибором із кількох кольорів. Їх розробкою займається Apple, тому якість виготовлення не викликає нарікань.

Крім цього, кабелям Beats немає чим похвалитися. Асортимент обмежений трьома типами підключення: USB-C-USB-C, USB-A-USB-C та USB-C-Lightning. На вибір доступні лише три варіанти довжини: 20 см, 1,5 м та 3 м. Ситуацію погіршує й низька швидкість передачі даних (USB 2.0, менше 480 Мбіт/с).

9. Apple

Apple пропонує кабелі USB-C, USB-C – Lightning, MagSafe 3, а також рішення Thunderbolt 4 і Thunderbolt 5 Pro. Багато моделей вирізняються якісною плетеною оболонкою, яка підвищує довговічність і допомагає уникнути сплутування.

Головні недоліки – обмежений вибір кольорів і довжини, а також висока вартість. Кабель USB-C потужністю 60 Вт коштує $19, а версія на 240 Вт – $29. Гарантія становить один рік.

8. Insignia

Insignia, власний бренд американської мережі Best Buy, пропонує ширший асортимент кабелів порівняно з Samsung та Apple. У лінійці є моделі USB-C-USB-C, USB-A-USB-C, Lightning та Thunderbolt 4. Доступні варіанти потужністю 15, 60, 100 і 240 Вт. Кабелі з потужністю понад 100 Вт оснащені чіпами E-Marker і мають сертифікацію USB-IF.

Одним із прикладів вдалого співвідношення ціни та можливостей є кабель довжиною 1,8 м із підтримкою 60 Вт та додатковим адаптером USB-A за 9 доларів. Також компанія пропонує кабель Thunderbolt 4 потужністю 240 Вт за $45. Недоліком залишається річна гарантія.

7. Amazon Basics

Кабелі Amazon орієнтовані на користувачів, яким потрібен надійний аксесуар без зайвих витрат. До асортименту входять моделі USB-C – USB-C, USB-A – USB-C, Lightning та USB4.

Виробник пропонує варіанти потужністю 15, 18, 60 і навіть 240 Вт. Деякі кабелі мають нейлонове плетиво, а більшість моделей у лінійці сертифіковані USB-IF.

Кабель USB-C потужністю 60 Вт довжиною 1,8 м коштує приблизно $8, а плетена версія довжиною близько 3 метрів – $9. Кабель USB4 потужністю 240 Вт довжиною 1,5 м обійдеться в $16. Все це робить Amazon Basics практичним вибором для повсякденного використання, хоча за показниками довговічності конкуренти пропонують більш просунуті рішення.

6. Scosche

Scosche вирізняється незвичайними конструкціями кабелів USB-C. Окрім стандартних моделей, виробник випускає аксесуари з кутовими роз’ємами, магнітними елементами, вбудованим підсвічуванням, подовжувачами та змінними адаптерами.

У лінійці представлені кабелі потужністю 15, 60 і 240 Вт. Залежно від моделі вони витримують від 30 000 до 100 000 циклів згинання. Більшість аксесуарів постачаються з дворічною гарантією.

Вартість кабелю довжиною близько 1,2 м із підтримкою 60 Вт починається від $15. Версія на 240 Вт коштує $25, а кабель USB4 із підтримкою Thunderbolt 3 – $40. Вища ціна виправдана підвищеною міцністю та додатковими можливостями окремих моделей.

5. OWC

OWC орієнтується насамперед на користувачів, яким потрібна висока швидкість передачі даних. В асортименті є звичайні кабелі USB-C – USB-C, а також моделі Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 та USB4 з оптичною передачею сигналу.

Звичайний кабель USB-C потужністю 100 Вт довжиною близько 90 см коштує $20 і забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с – значно більше, ніж у кабелів USB 2.0. Для більшості моделей передбачена трирічна гарантія, хоча стандартний кабель USB-C – USB-C має гарантію на один рік.

OWC не обов’язково підійде тим, кому потрібен лише недорогий зарядний кабель, але заслуговує на увагу користувачів, які працюють із великими обсягами даних.

4. Ugreen

Ugreen пропонує широкий вибір кабелів за порівняно доступними цінами. Окрім стандартних моделей, компанія випускає висувні кабелі, версії з кутовими роз’ємами та аксесуари з вбудованими дисплеями, що показують параметри зарядки.

Доступні моделі потужністю 60, 100 і 240 Вт, а довжина окремих кабелів сягає приблизно трьох метрів. Кабель із кутовим роз’ємом потужністю 60 Вт коштує $9, а комплект із двох кабелів потужністю 100 Вт довжиною близько двох метрів – $17. Більшість кабелів мають нейлонове плетиво., а гарантія становить два роки.

За сукупністю ціни, функціональності та довговічності Ugreen є одним із найпривабливіших варіантів для повсякденного використання.

3. Belkin

Belkin отримав високу оцінку завдяки поєднанню міцності, безпеки та широкого вибору кабелів. В асортименті компанії є моделі USB-C, USB-A, Lightning, DisplayPort, USB4 та Thunderbolt 3, 4 і 5.

Особливо хвалять показники довговічності: деякі кабелі з плетеною оболонкою витримують 350 000 циклів згину та понад 20 000 підключень. Усі кабелі Belkin мають сертифікацію USB-IF, що підвищує впевненість у їхній відповідності вимогам сумісності та безпеки.

При цьому ціни залишаються конкурентоспроможними. Кабель USB-A – USB-C довжиною 1 метр коштує 8 доларів, версія USB-C потужністю 60 Вт – 10 доларів, а кабель потужністю 240 Вт – 15 доларів. На більшість моделей поширюється дворічна гарантія, також передбачена 30-денна гарантія повернення грошей.

2. Cable Matters

Cable Matters посіла друге місце завдяки низьким цінам і різноманітності варіантів підключення. Компанія випускає не тільки стандартні кабелі USB-C – USB-C та USB-A – USB-C, а й моделі для старих пристроїв, зокрема з роз’ємами Micro-USB. В асортименті також є кабелі USB-C – Ethernet та рішення для послідовних інтерфейсів.

Ціна деяких моделей особливо приваблива. Наприклад, комплект із трьох кабелів USB-C потужністю 60 Вт довжиною близько 1 м коштує $6. Комплект із двох кабелів потужністю 240 Вт пропонується за $5, а версія довжиною близько двох метрів – за $9.

Компанія також пропонує кабелі USB4 і Thunderbolt 5 за низькими цінами. При цьому заявлена стійкість окремих моделей перевищує 15 000 циклів згину. До недоліків віднесли обмежений вибір кольорів та річну гарантію.

1. Anker

Перше місце посіла компанія Anker, яка, за оцінкою фахівців, пропонує найбільш збалансований асортимент кабелів USB-C. Компанія поєднує широкий вибір типів підключення, хорошу довговічність, різні варіанти потужності та доступні ціни.

У лінійці є кабелі USB-C – USB-C, USB-A – USB-C, USB-C – Lightning, моделі з HDMI та універсальні рішення з кількома роз’ємами. Довжина варіюється від 50 см до трьох метрів, а вибір кольорів включає чорний, білий, сірий, червоний, рожевий, зелений і лавандовий.

Потужність кабелів сягає 240 Вт. Також доступні моделі з двома портами USB-C потужністю 140 Вт, що дозволяють заряджати два пристрої. На окрему увагу заслуговує Anker Prime на 240 Вт: виробник заявляє про ресурс понад 300 000 циклів згинання та стійкість до навантаження до 100 кг.

Звичайні кабелі коштують відносно недорого: за $10 можна придбати комплект із двох кабелів потужністю 60 Вт довжиною близько 1,8 м або один кабель потужністю 100 Вт довжиною три метри. Гарантія, залежно від моделі, становить від 18 місяців до 2 років, а деякі аксесуари мають довічну гарантію. Саме поєднання різноманітності, надійності, продуктивності та доступності дозволило Anker очолити рейтинг.

У 2026 році USB‑C став стандартом для більшості смартфонів і гаджетів, але далеко не кожен кабель зможе забезпечити швидку зарядку – навіть якщо фізично він підходить до роз’єму. Ось як визначити, чи підтримує ваш USB‑C-кабель швидку зарядку.

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