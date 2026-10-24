Експерти назвали найкращий телевізор прямо зараз за співвідношенням 'ціна-якість'

Однією з головних переваг телевізора стала підсвітка Mini LED із 1152 зонами локального затемнення.

Видання What Hi‑Fi?, яке вже не один десяток років пише про аудіо- і відеотехніку, високо оцінило телевізор TCL C7L із підсвічуванням Mini LED, присудивши йому 5 зірок. Модель привернула увагу фахівців поєднанням характеристик, які зазвичай зустрічаються в дорожчих пристроях.

Однією з головних переваг телевізора стала підсвітка Mini LED із 1152 зонами локального затемнення. Вона забезпечує точніше регулювання яскравості, покращує контрастність і допомагає передавати деталі в темних сценах. Експерти також відзначили природну передачу кольорів у режимі Filmmaker Mode.

TCL C7L також підходить геймерам. Телевізор підтримує роздільну здатність 4K із частотою оновлення 144 Гц, а при зниженні роздільної здатності до HD ця цифра сягає 288 Гц. Серед додаткових можливостей – змінна частота оновлення VRR, автоматичний режим низької затримки ALLM і підтримка Dolby Vision. Заявлена затримка введення становить 13,4 мс.

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Кіномани ж оцінять повний набір HDR-форматів: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 та HLG. Знайти щось подібне в цьому ціновому діапазоні буде непросто, зазначають оглядачі. За доступ до додатків і стрімінгових сервісів відповідає Google TV, яка об’єднує популярні розважальні сервіси в одному інтерфейсі.

При цьому у телевізора є й недоліки. Вбудована аудіосистема Bang & Olufsen потужністю 60 Вт забезпечує досить масштабний звук, проте високі частоти іноді звучать різко, а басам бракує глибини. Тому експерти рекомендують розглянути можливість придбання окремого саундбара.

Незважаючи на ці обмеження, TCL C7L отримав п’ять зірок від What Hi-Fi? та звання нового чемпіона за співвідношенням ціни та якості. До речі, раніше журналісти Tom’s Guide також називали цей телевізор найкращим Mini‑LED за співвідношенням ціни та якості у 2026 році.

На європейському ринку TCL C7L представлений у п’яти діагоналях: 55, 65, 75, 85 та 98 дюймів. Рекомендовані ціни становлять 999, 1199, 1599, 2199 та 3099 євро, хоча в магазинах можна знайти вигідніші пропозиції. Експерти What Hi-Fi? тестували саме 65-дюймову версію телевізора, яка на момент огляду подешевшала до 1079 євро.

Раніше експерти пояснили, чому ви даремно використовуєте USB-порт телевізора лише для фільмів. Можливості цього роз'єму набагато ширші, хоча конкретні функції залежать від моделі телевізора.

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