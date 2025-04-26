Незважаючи на рішучість Apple диверсифікувати свою виробничу базу, китайська влада перешкоджає цим зусиллям.

Компанія Apple прискорює плани з перенесення виробництва iPhone в Індію, щоб знизити залежність від Китаю, однак процес протікає не без перешкод з боку китайської влади. Видання The Information повідомляє, що уряд почав блокувати поставки китайського обладнання для виробництва телефонів в Індію.

Згідно з джерелом, напередодні китайська влада заблокувала поставку в Індію обладнання, необхідного одному з постачальників Apple. Це обладнання було необхідне для проведення тестового виробництва iPhone 17.

Для проведення операції постачальник створив фіктивну компанію в Південно-Східній Азії, через яку придбав необхідне обладнання і спробував переправити його на індійський завод Foxconn.

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У The Information зазначають, що такі випадки затримок і блокувань відбуваються дедалі частіше. Зокрема Foxconn доводиться чекати схвалення поставок декілька місяців замість колишніх двох тижнів, а іноді китайська влада відхиляє заявки на експорт без пояснення причин.

Apple планувала перенести більшу частину виробництва iPhone для США до Індії до кінця 2026 року, але дії китайської влади можуть істотно уповільнити або навіть зірвати ці плани. Аналітики вважають, що Китай прагне зберегти своє домінуюче становище у світовій електроніці і не має наміру добровільно поступатися значною часткою ринку.

Поки що презентація серії iPhone 17 очікується у вересні. З чуток, у новому поколінні всі пристрої запропонують дисплеї Pro Motion з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. А на зміну моделі Plus прийде тонкий iPhone Air.

ЗМІ писали, що новий указ Трампа може спровокувати відчутне зростання цін на новинки. Згідно з прогнозами, вартість базової версії iPhone з накопичувачем на 128 ГБ може зрости з 799 до 1142 доларів.

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