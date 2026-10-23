Експерт назвав 5 речей, які потрібно перевірити перед купівлею ігрового ноутбука

Головна перевага ноутбука – мобільність, однак можливості його модернізації обмежені.

Під час вибору ігрового ноутбука легко переплатити за непотрібні характеристики або пропустити деталі, які вплинуть на продуктивність. Редактор PC Gamer виділив п’ять моментів, на які варто звернути увагу перед покупкою.

Головна перевага ігрового ноутбука – мобільність, однак можливості модернізації таких пристроїв обмежені. У більшості моделей можна замінити або збільшити об’єм SSD, а іноді й оперативної пам’яті. Екран, процесор і відеокарту доведеться використовувати до кінця терміну експлуатації.

1. Діагональ екрану

Для більшості користувачів оптимальним вибором стане 16-дюймовий ноутбук. Він поєднує досить великий екран із прийнятними габаритами й добре підходить як для ігор, так і для роботи, навчання та подорожей.

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На такому дисплеї зручніше розглядати дрібні деталі та грати у високій роздільній здатності. На 14-дюймовому екрані зображення може здаватися занадто "тісним", особливо в іграх, де важливо помічати супротивників на тлі навколишнього середовища.

Втім, компактні моделі теж мають свої переваги. Вони легше поміщаються в рюкзак і зручніші в подорожах. Однак за невеликий корпус іноді доводиться розплачуватися більш скромною продуктивністю через обмежені можливості охолодження. Крім того, компактні ігрові ноутбуки нерідко коштують дорожче за великі аналоги.

2. Перевірте, чи є додатковий слот для SSD

Об’єм накопичувача – ще один важливий критерій. Багато ігрових ноутбуків оснащуються SSD на 1 ТБ або меншого об’єму, якого може швидко не вистачити для сучасних ігор, що займають сотні гігабайтів.

Тому експерт рекомендує заздалегідь перевірити, чи передбачено в ноутбуці додатковий слот для NVMe SSD. Він дозволить встановити другий накопичувач і збільшити доступний простір без заміни вже встановленого диска.

Це особливо корисно, якщо в майбутньому знадобиться перенести дані або розширити сховище. При цьому навіть деякі дорогі ноутбуки, зокрема Asus ROG Zephyrus G14 та Razer Blade 14, мають лише один слот для SSD.

3. Відеокарта важливіша за процесор

При виборі ігрового ноутбука важливо враховувати, що саме відеокарта в багатьох іграх сильніше впливає на продуктивність і частоту кадрів, ніж процесор. Тому в більшості випадків варто віддавати перевагу більш потужному графічному прискорювачу, навіть якщо процесор у такій конфігурації трохи простіший.

Також важливо враховувати енергоспоживання відеокарти. GeForce RTX 5060 з обмеженням потужності до 45 Вт може виявитися повільнішою за GeForce RTX 5050, що працює при 100 Вт.

4. Не забувайте про оперативну пам’ять

Ще одна поширена проблема ігрових ноутбуків – використання однієї планки оперативної пам’яті замість двох. Така конфігурація задіює не всі доступні канали пам’яті й може знижувати продуктивність системи.

У двоканальному режимі процесор отримує вищу пропускну здатність пам'яті. Наскільки помітною буде різниця, залежить від завдання: в одних програмах втрата продуктивності може бути суттєвою, в інших, зокрема в деяких іграх, вона виявиться незначною.

Завжди звертайте увагу на наявність у характеристиках згадки про двоканальну пам'ять або конфігурацію на кшталт 16 ГБ (2 × 8 ГБ). Це допоможе уникнути придбання моделі, в якій частина потенційної продуктивності втрачається через невдалу комплектацію.

5. Порівняйте роздільну здатність екрана з можливостями відеокарти

Навіть топова відеокарта не гарантує, що ноутбук зможе ефективно використовувати всі можливості дисплея. Якщо GPU недостатньо продуктивний для обраної роздільної здатності та високої частоти оновлення, переплата за екран виявиться невиправданою.

Автор рекомендує орієнтуватися на роздільну здатність 1920 × 1080 пікселів для ноутбуків з RTX 5060 та слабшими відеокартами. Для моделей з RTX 5070 і вище вже можна розглядати дисплеї з роздільною здатністю 2560 × 1440 пікселів або близькою до неї.

Екран із роздільною здатністю 4K для ігрового ноутбука експерт вважає не найраціональнішим вибором. Навіть потужні мобільні відеокарти обмежені енергоспоживанням та охолодженням, тому запуск вимогливих ігор у такій роздільній здатності може вимагати масштабування зображення за допомогою DLSS. До того ж на невеликому дисплеї переваги 4K не завжди виправдовують додаткові витрати.

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