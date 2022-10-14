Виявилося, що 6 ГБ ОЗУ в iPhone 14 Pro Max працюють в рази краще, ніж 12-16 ГБ в ряді флагманів з Android.

Автори порталу Gizmochina порівняли швидкість і роботу оперативної пам'яті топового iPhone 14 в конфігурації Pro Max з трьома китайськими флагманами – Vivo X80 Pro, Xiaomi 12S Ultra та Oppo Find X5 Pro.

Зазначається, що в новенькому айфоні встановлено 6 ГБ оперативної пам'яті, в той час, як тестовані Android-пристрої оснащені 12-16 ГБ ОЗУ.

Свіжий тест показав, що навіть попри величезні обсяги пам'яті сучасні флагмани постійно вивантажують застосунки з оперативної пам'яті, через що при відкритті вони завантажуються заново. Виявилося, що той же Vivo X80 Pro, хоча і став найшвидшим серед всіх гаджетів з Android, майже завжди вивантажував застосунки з ОЗУ. У підсумку в рамках тесту він зберіг лише два застосунки з 16.

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Аналогічним чином себе повів флагман від Oppo, в той час, як Xiaomi 12S Ultra за результатами тестування зберіг 14 застосунків, а iPhone 14 Pro Max – 15.

Таким чином, iPhone 14 Pro Max, попри скромний обсяг оперативної пам'яті, краще справляється з розподілом ресурсів і здатний зберігати працездатність застосунків у фоновому режимі. У той час, як Android-флагмани, які хоч і є дуже швидкими, фактично майже завжди змушують користувачів чекати, поки заново відкриють ту чи іншу програму.

Коротко про топові iPhone 14

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже став нормою в Android-смартфонах. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

На думку користувачів і оглядачів, новий інтерактивний виріз є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії. За даними інсайдерів, Dynamic Island, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

В той самий час iPhone 14 Pro і Pro Max, на відміну від стандартних моделей, зберегли старий внутрішній дизайн, через що їх ремонтопридатність залишиться скрутною. iPhone 14 і 14 Plus, своєю чергою, забезпечили знімною задньою панеллю, що помітно спрощує їх ремонт.

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