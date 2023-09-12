Оновлені смартфони стали справжньою зіркою цьогорічної презентації.

У вівторок, 12 вересня, проходить одна з найочікуваніших для фанатів "яблука" подій – традиційна вереснева презентація Apple.

Зіркою програми стала свіжа лінійка смартфонів iPhone 15, що відрізняються від попередніх моделей не тільки більш витонченим дизайном, а й "начинкою".

Усі чотири презентовані смартфони – iPhone 15 та iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max будуть доступні для попереднього замовлення з 22 вересня.

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iPhone 15 та iPhone 15 Plus - характеристики та ціна "класичної" моделі

iPhone 15 отримав покращений OLED-дисплей Super Retina. Новий екран підтримує технологію Dolby VIsion та має яскравість 1600 ніт. Пікова яскравість 2000 ніт (на сонячному світлі), що вдвічі краще, ніж було в iPhone 14. Крім того, передбачено захисне скло Ceramic Shield.

Одним з найбільших оновлень стала заміна роз’єму Lightning на USB-C. iPhone 15 також має чіп A16 Bionic, такий самий, як в 14 Pro.

Смартфон також отримав 48-мегапіксельну основну камеру (100-відсоткове фокусування пікселів, діафрагма f1,6, 2-кратний зум), що здатна знімати відео в 4K, та динамік Dynamic Island, який раніше був лише в Pro-моделях.

Крім цього, компанія стверджує, що збільшила ємність акумулятора в iPhone 15 і iPhone 15 Plus, тож тепер пристрій пропрацює на одному заряді "весь день".

iPhone 15 має діагональ екрана 6.1 дюйма, iPhone 15 Plus – 6.7 дюйма. Він поставлятиметься в п’яти кольорах: рожевий, жовтий, зелений, синій, чорний. Задня поверхня корпусу iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримала матову поверхню.

Вартість смартфона стартуватиме з 799 доларів за iPhone 15 і з 899 за iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max - характеристики та ціна

Обидва оновлені смартфони Pro-лінійки мають рекордно тонкі рамки дисплея і нове оздоблення корпусу з титану, що має надійно захищати пристрої від подряпин.

iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max втратили традиційний фізичний перемикач режимів звуку. Замість нього – спеціальна кнопка Action Button, яку можна налаштувати "під себе".

За продуктивність новинок відповідає надпотужний чіп A17 Pro що містить 19 мільярдів транзисторів. Оновлення, як запевняє Apple, забезпечить продуктивність в іграх значно вищу, ніж у попередніх смартфонах.

Смартфони цієї лінійки також отримали покращену основну камеру на 48МП. Система камера включає три камери з фокусною відстанню 24 мм, 28 мм і 35 мм.

Ультраширококутна камера отримала багато оновлень. Вона підтримує макрозйомку, зйомку у режимі ProRAW без стиснення. На iPhone 15 Pro Max доступний п'ятикратний оптичний зум, на iPhone 15 Pro - трикратний.

Apple обіцяє також вдвічі кращу продуктивність портретної зйомки в умовах слабкого освітлення завдяки контролю фокуса та глибини. Також компанія зазначає, що досягла трьохосьової стабілізації з 10 000 мікрорегулювань в секунду, що вдвічі більше, ніж було в 14 Pro. Ці смартфони матимуть можливість знімати 3D-відео, які можна буде перегляди на гарнітурі Vision Pro.

iPhone 15 Pro отримав роз’єм USB-C з технологією USB3, що, як стверджує Apple, забезпечує надвисоку швидкість передачі.

Діагональ екрана iPhone 15 Pro – 6,1 дюйма, а iPhone 15 Pro Max – 6,7 дюйма. Pro-моделі вийдуть у чотирьох кольорах. Вартість iPhone 15 Pro стартуватиме від 999 доларів, iPhone 15 Pro Max – від 1199 доларів.

Презентація Apple 2023 - це треба знати

12 вересня корпорація Apple провела свою головну цьогорічну презентацію. Крім лінійки смартфонів iPhone 15, яка вперше буде оснащуватися портами USB-C, компанія презентувала оновлені Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2.

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