Телеканал 1+1 International, що входить до складу українського медіахолдингу 1+1 media, відтепер доступний трьома мовами у Digital – українською, англійською та російською. Так, користувачі з усього світу можуть абсолютно безкоштовно переглядати ефір телеканалу в YouTube, обравши необхідний стрім за цим посиланням чи ввівши в стрічці пошуку хостингу 1plus1.international.
Нагадуємо, з 26 лютого канали усіх медіагруп України мовлять у форматі єдиного інформаційного ефіру "Єдині новини". Для безперебійної подачі інформації медіагрупи мовлять почергово. Телеканали об’єктивно та оперативно надають вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24 на 7 та готові надавати свій ТВ-сигнал провайдерам з усього світу для забезпечення мовлення та висвітлення правдивих подій.
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