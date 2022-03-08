З 26 лютого 2022 року канали усіх медіагруп України мовлять у форматі єдиного інформаційного ефіру "Єдині новини".

Телеканал 1+1 International, що входить до складу українського медіахолдингу 1+1 media, відтепер доступний трьома мовами у Digital – українською, англійською та російською. Так, користувачі з усього світу можуть абсолютно безкоштовно переглядати ефір телеканалу в YouTube, обравши необхідний стрім за цим посиланням чи ввівши в стрічці пошуку хостингу 1plus1.international.

Нагадуємо, з 26 лютого канали усіх медіагруп України мовлять у форматі єдиного інформаційного ефіру "Єдині новини". Для безперебійної подачі інформації медіагрупи мовлять почергово. Телеканали об’єктивно та оперативно надають вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24 на 7 та готові надавати свій ТВ-сигнал провайдерам з усього світу для забезпечення мовлення та висвітлення правдивих подій.

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