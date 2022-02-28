Національний мобільний оператор "Київстар" виділив 10 мільйонів гривень до БФ "Повернись живим". Благодійні кошти будуть використані для гуманітарних потреб військових, які захищають нашу країну.

"У такі важкі для країни часи, ми не можемо залишатися осторонь, адже у єдності наша сила! Тому ми прийняли рішення виділити кошти на допомогу українським військовим. Також уся команда Київстар працює і робить усе можливе, аби українці залишалися на зв’язку", – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

Також, мобільний оператор, створив спеціальний короткий номер 88009 для підтримки військовослужбовців. Кожен абонент передплаченого зв’язку Київстар може надіслати за цим номером СМС-повідомлення з будь-яким текстом і 10 гривень буде відправлено в Благодійний Фонд "Повернись живим" на гуманітарні потреби.

Нагадуємо, що Київстар вже допомагає абонентам бути на зв’язку та спілкуватися навіть без поповнення рахунку. Оператор нараховує бонуси для зв’язку у роумінгу для безкоштовного спілкування в Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Мобільний оператор подовжив кредитні терміни для абонентів пост оплати всіх сегментів. Також компанія скасовує комісії в рамках послуги Екстра гроші, завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше. Дзвінки в мережі Київстар будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом.

Звертаємо увагу, що мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв’язок, так і фіксований інтернет. Однак у частині населених пунктів, де проводиться операція Об’єднаних Сил, можуть спостерігатися складнощі через знеструмлення. Також ми рекомендуємо здійснювати дзвінки лише в разі потреби, щоб зменшити навантаження на мережу.

Для абонентів працюють всі інформаційні канали оператора: додаток для самообслуговування Мій Київстар, дзвінковий центр підтримки абонентів за номером 466 та консультанти в офіційних спільнотах Київстар у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що обслуговує 26,3 млн абонентів мобільного зв’язку і 1,2 млн абонентів фіксованого інтернету. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій. Мережа 4G Київстар доступна на території з 90% населення. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 24 роки працює в Україні, і є № 1 платником податків у галузі зв’язку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.