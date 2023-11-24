Ігрові відеокарти переробляють в спеціалізовані ШІ-рішення, щоб хоч якось задовольнити попит після введення нових обмежень США.

Інтернетом розлетілися фотографії з китайського заводу, на якому десятки тисяч ігрових відеокарт GeForce RTX 4090 переробляються в прискорювачі для штучного інтелекту.

За інформацією порталу Wccftech, робітники знімають з друкованих плат все цінне, включаючи графічні чіпи та пам'ять GDDR6X, і ставлять на іншу плату. Просунуту систему охолодження замінюють на більш компактну, а отримані рішення вже відправляються замовникам.

Вся річ у тім, що через нові торгові обмеження Nvidia не може поставляти ШІ-прискорювачі в Китай, і RTX 4090, які можуть використовуватися в серверах для роботи нейромереж, теж потрапили під обмеження. Однак китайські компанії в сфері ШІ встигли зібрати великі запаси цих 3D-прискорювачів і тепер їх активно переробляють в спеціалізовані ШІ-рішення, щоб хоч якось задовольнити попит.

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З нестачею клієнтів подібні компанії навряд чи стикаються, оскільки підйом ШІ-технологій давно дістався і до Китаю. Попит на спеціалізоване обладнання просто величезний, пише Wccftech.

Цей процес також призвів до надлишку охолоджувачів та друкованих плат RTX 4090 на вторинному ринку. Зараз вони продаються за дуже низькими цінами, часто за ціною менше ніж 50 доларів.

Водночас на тлі заборони продажів GeForce RTX 4090 в Китаї відеокарта різко почала дорожчати в США та Європі. Кілька місяців тому ціни були на 300-400 доларів/євро нижче.

Чому чіпи NVIDIA заборонені в Китаї

Поряд з війною в Україні, в світі йде "війна чіпів" між США та Китаєм. Уряд США закриває доступ Китаю до більшої кількості чіпів Nvidia та її партнерів, щоб обмежити доступ Пекіна до технологій, які можуть використовуватися в моделях штучного інтелекту.

Раніше Nvidia було заборонено продавати свої найсучасніші чіпи – серії H100 та A100 – а з недавньої пори декілька інших відеокарт Nvidia, включаючи RTX 4090, також заборонені до продажу в Китаї.

Минулого тижня Reuters повідомив, що Tencent вже має запаси чіпів Nvidia AI. У звіті також згадуються AI-чіпи Nvidia H800, які більш потужні для ШІ-завдань, ніж RTX 4090.

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