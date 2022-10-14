Чутки про роботу над наступною версією "вінди" ходять давно. Її кодове ім'я – Next Valley.

Під час вчорашньої презентації Microsoft Ignite 2022 софтверний гігант показав скріншот з прототипом наступної версії Windows, де головною особливістю стане "пливуча" панель завдань і віджети у верхній частині екрана.

Цей концепт користувачі побачили в одному з відео.

З основних змін на скріншоті помітно, що інтерфейс став краще оптимізований для сенсорного введення – іконки стану і погода винесені в верхню панель, а панель завдань виконана в форматі "острова" з відступами від країв екрана

Відео дня

Деякі учасники програми тестування Windows 11 раніше заявляли, що в серпні вони змогли отримати доступ до цієї "більш округлої" панелі завдань. Але тоді Microsoft послалася на програмний збій.

Передбачається, що до цього дизайну компанія прагне прийти з виходом наступної великої версії Windows – розробники називають її Next Valley (поточна версія носить назвою Sun Valley). Її випуск запланований на 2024 рік.

Microsoft значно оновила Windows 11: що нового

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22h2). У ньому нарешті додали вкладки в "Провіднику", модернізували макети багатозадачності, а також оновили "Диспетчер завдань", який тепер може працювати в темній темі.

А ще, через довгий час, Microsoft таки повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях "вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

Зазначимо, що згідно зі свіжою статистикою платформи Steam, "одинадцятка" встановлена на майже 25% ігрових комп'ютерах – і ця цифра зростає з кожним місяцем.

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