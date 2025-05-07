Звісно, технологія ще не ідеальна, але користувачі здебільшого задоволені, заявляє Google.

Google запустила нову АІ-функцію Simplify для iOS. Тепер власники iPhone можуть на льоту спростити будь-який заплутаний текст: від медичних термінів до наукових статей.

Фішка працює просто: виділяєш незрозумілий фрагмент на веб-сторінці, тиснеш Simplify у меню, що випадає - і отримуєш перероблений варіант простими словами.

Як пояснює The Verge, інструмент створений лабораторією Google Research і базується на моделі Gemini. Основна мета - зробити технічний і професійний контент доступнішим для широкої аудиторії.

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У Google визнають, що технологія ще не ідеальна і може помилятися, але вже зараз у користувачів "високий рівень задоволеності" від того, як працює спрощення.

Поки що функція працює тільки на iOS, але Google натякає: у майбутньому вона може з'явитися і на Android, і в десктопній версії Chrome.

Раніше ми розповідали, що нейромережа Google вигадує неіснуючі приказки. Користувачі виявили, що в Google можна вбити будь-які незв'язні слова, а він сприйме це за приказку.

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