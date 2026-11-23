Незалежні експерти вже підтвердили достовірність цієї роботи.

Штучний інтелект, ймовірно, відкрив нову сторінку в історії науки. Американський математик Левент Альпьоге, який працює в корпорації Anthropic, заявив, що спільно з ШІ-асистентом Claude йому вдалося "довести" знамениту гіпотезу Рімана, над якою ламали голову 167 років. На розробку рішення пішло близько 6 тижнів, при цьому вирішальну роль на фінальному етапі відіграв саме ШІ.

Дослідник опублікував вихідний код доведення, написаний мовою програмування Lean, яка застосовується для формальної верифікації математичних тверджень, пише TVRInfo.

Наукова спільнота миттєво відреагувала на публікацію. Представники двох профільних організацій – Lean Focused Research Organization та Mathlib Initiative – провели незалежну перевірку й офіційно підтвердили достовірність роботи. Сам Альпьоге визнав, що на заключних етапах дослідження Claude значно перевершив його власний внесок і досяг кінцевого результату в рекордно короткий термін.

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У чому суть відкриття

Гіпотеза Рімана була сформульована німецьким математиком Бернхардом Ріманом у 1859 році. Вона описує закономірності розподілу простих чисел (чисел, більших за одиницю, які діляться лише на 1 і на себе) у натуральному ряді.

На перший погляд прості числа здаються розкиданими хаотично, але Ріман за допомогою спеціальної математичної формули (зета-функції) припустив, що в цьому хаосі існує строгий та ідеальний порядок.

За останні 160 років вчені написали тисячі складних наукових праць і теорем, які починаються зі слів: "Припустимо, що гіпотеза Рімана вірна, тоді...". Офіційний доказ перетворює всю цю піраміду наукових припущень на незаперечні факти.

У 2000 році Математичний інститут Клея включив гіпотезу Рімана до списку семи "задач тисячоліття", пообіцявши нагороду в розмірі 1 мільйона доларів за розв’язання кожної з них.

Скепсис вчених

Гучний науковий анонс збігся з важливою бізнес-подією: публікація відбулася всього через день після виходу компанії Anthropic на біржу Nasdaq. Сам математик зазначив, що такий збіг може здатися підозрілим, однак підкреслив, що планував завершити роботу ще раніше.

Успіх Claude знову загострив дискусію в академічному середовищі щодо ролі нейромереж у фундаментальній науці. Незважаючи на прориви (раніше у вересні компанія OpenAI також заявляла про розв’язання іншої задачі тисячоліття), багато вчених критикують такий підхід через колосальні фінансові витрати та навантаження на екологію.

Якщо доказ Альпеге та Claude пройде повне академічне рецензування, цей випадок стане історичним прецедентом співпраці людини та ШІ в науці.

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