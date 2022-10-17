Девайс надійде в продаж 25 жовтня і буде коштувати 1499 доларів.

Минулого тижня Meta (колишня Facebook) офіційно представила Quest Pro – шолом змішаної реальності нового покоління, який запропонує ряд цікавих функцій, але й обійдеться недешево. На запуску нова модель буде коштувати 1499 доларів.

Популярний блогер Маркес Браунлі опублікував відео з демонстрацією гарнітури Quest Pro в режимі Passthrough, яка дозволяє "повісити" перед очима хоч три дисплеї відразу.

Є у шолома й інша цікава функція. Він вміє відстежувати рух очей і розпізнавати емоції людини через вбудовані камери, спрямовані на обличчя. Крім того, зовнішні камери знімають не в чорно-білому режимі, а в кольоровому – це необхідно для того, щоб залишатися в реальності, не знімаючи гарнітуру.

В якості начинки тут встановлений покращений чіп Qualcomm XR2+, який забезпечує на 50% більше потужності, ніж Meta Quest 2. Роздільна здатність екранів – 1800×1920 пікселів на кожне око. Девайс надійде в продаж 25 жовтня.

Гарнітура Quest Pro в режимі Passthrough

Apple готує свою гарнітуру змішаної реальності: що відомо

Яблучна компанія у тандемі з голлівудськими режисерами готує свою XR-гарнітуру, яка може плавно перемикатися між режимом віртуальної та доповненої реальності. Для створення контенту купертинівці залучили Джона Фабро.

Зазначається, що гарнітура "нагадує лижні окуляри", а дизайн Apple значною мірою заснований на "сітчастих тканинах, алюмінії та склі". Для аутентифікації користувача і підтвердження платежів в гарнітуру поставлять сканер райдужної оболонки ока. Тобто, по суті, це буде нова версія Face ID, тільки на основі інших технологій.

Apple офіційно ще підтвердила існування гарнітури, але її дебют очікується на початку 2023 року. Причому спочатку вихід був намічений до кінця цього року, проте технічні проблеми змусили розробників відкласти реліз на наступний.

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