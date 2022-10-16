Вже днями Apple може показати нові iPad Pro в діагоналях 11 і 12,9 дюйма.

Компанія Apple працює над док-станцією для iPad, який перетворює планшет в центр розумного будинку (Smart Display). Схожий аксесуар нещодавно представила Google.

Про це пише оглядач Bloomberg Марк Гурман у своїй недільній колонці.

Передбачається, що аксесуар дозволить управляти пристроями розумного будинку і здійснювати дзвінки через FaceTime в більш зручному форм-факторі. Apple вже розробила кілька прототипів даного пристрою і представить фінальну версію на одній з презентацій в наступному році.

Відео дня

Гурман пише, що нова док-станція стане флагманським продуктом купертинівців в категорії "розумний" будинок і дозволить їм запустити новий раунд конкуренції з Amazon – аналогічні док-станції є для планшетів Fire.

Також Apple продовжує роботу над HomePod з дисплеєм. Якщо вірити чуткам, він збереже той же дизайн, що й оригінальний розумний динамік, але буде куди могутніше. Можливо, пристрої представлять одночасно, щоб у користувачів був вибір.

Жовтнева презентація Apple: що відомо

Раніше вважалося, що для презентації нових iPad і Mac пройде окремий івент в кінці жовтня з трансляцією. Але як заявляють численні інсайдери, Apple відмовилася від цієї ідеї – натомість компанія просто опублікує прес-релізи на сайті.

Що стосується анонсів, то Apple повинна представить оновлені iPad Pro 11" і 12,9" з чіпом M2. Нові MacBook Pro покажуть пізніше – швидше за все, в кінці листопада.

Також Apple напевно покаже нову приставку Apple TV з більш модернізованим чіпом, який забезпечить більш високу продуктивність в додатках і іграх в порівнянні з поточним поколінням. При цьому повідомляється, що нова приставка Apple TV буде коштувати менше попередниці.

Вас також можуть зацікавити новини: