Щоб зняти обмежувач, потрібно встановити останні драйвери.

Американський виробник Nvidia з виходом нового драйвера під номером 522.25 відключив обмежувач майнінгу Lite Hash Rate на своїх вІдеокартах GeForce RTX 30-ї серії.

На це звернув увагу ресурс VideoCardz.

Тепер після установки драйвера відеокарти GeForce RTX 30, забезпечені системою Lite hash Rate, показують повний хешрейт. Наприклад, на GeForce RTX 3080 Ti можна отримати 112 мегахешей в секунду. У драйвері для Linux обмежувач теж відключений.

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У Nvidia не пояснили, чому вирішили відключити захист, але, найімовірніше, у ньому просто більше немає особливого сенсу, оскільки після переходу криптовалюти Ethereum на модель Proof-of-Stake майнитити стало менш вигідно.

Додамо, що Nvidia представила відеокарти з підтримкою обмежувача майнінгу в травні 2021 року, однак захист не протримався довго – ентузіасти знайшли спосіб обійти обмеження.

Кінець епохи майнінгу: все, що потрібно знати

Після переходу Ethereum від PoW до PoS в середині вересня, настав історичний для екосистеми момент, коли Майнінг цієї криптовалюти на відеокартах став неможливий.

А через добу після події катастрофічно впала і прибутковість видобутку інших альткоїнів – майнінг перестав приносити дохід практично повністю. Тепер навіть при злегка позитивному, чистому результаті потрібно від 20 до 70 років, щоб окупити вартість більшості відеокарт.

З переходом Ethereum на Proof of Stake світове споживання електроенергії скоротилося на 0,2%, а ціни на ігрові відеокарти почали повертатися до адекватних цифр, адже вони більше не потрібні для видобутку криптовалюта.

Втім, варто зауважити, що крипторинок сам по собі вкрай нестабільний і, безумовно, існує безліч груп і окремих людей, які сподіваються знайти спосіб зробити майнінг на відеокартах знову прибутковим.

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