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Окупанти від імені Служби безпеки України (СБУ) надсилають листи щодо евакуації до центральних органів влади та звичайних громадян.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України наголошує: до представників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) почали надходити заклики про надання інформації начебто з пошти Служби Безпеки України. Подібні повідомлення є фейковими та є кібератакою", - йдеться в повіддомленні.

Фото Центру протидії дезінформації при РНБО

У зв'язку з цим всіх, хто отримає такі листи, просять в жодному разі:

- не натискайте на посилання,

- не відповідайте на повідомлення,

- не заповнюйте будь-які форми

Також громадян просять максимально поширювати цю інформації.

Водночас в СБУ підтвердили отримання інформації, що ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам, в яких запитує нібито евакуаційні плани.

"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.

Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями!  СБУ не робила жодних розсилок! Ми інформуємо громадян виключно через офіційні канали комунікації", - заявляють в СБУ.

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