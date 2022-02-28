У зв'язку з цим всіх, хто отримає такі листи, просять в жодному разі не натискати на посилання, не відповідати на повідомлення та не заповнювати жодні форми.

Окупанти від імені Служби безпеки України (СБУ) надсилають листи щодо евакуації до центральних органів влади та звичайних громадян.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України наголошує: до представників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) почали надходити заклики про надання інформації начебто з пошти Служби Безпеки України. Подібні повідомлення є фейковими та є кібератакою", - йдеться в повіддомленні.

У зв'язку з цим всіх, хто отримає такі листи, просять в жодному разі:

- не натискайте на посилання,

- не відповідайте на повідомлення,

- не заповнюйте будь-які форми

Також громадян просять максимально поширювати цю інформації.

Водночас в СБУ підтвердили отримання інформації, що ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам, в яких запитує нібито евакуаційні плани.

"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.

Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями! СБУ не робила жодних розсилок! Ми інформуємо громадян виключно через офіційні канали комунікації", - заявляють в СБУ.

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