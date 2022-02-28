Окупанти від імені Служби безпеки України (СБУ) надсилають листи щодо евакуації до центральних органів влади та звичайних громадян.
Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України наголошує: до представників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) почали надходити заклики про надання інформації начебто з пошти Служби Безпеки України. Подібні повідомлення є фейковими та є кібератакою", - йдеться в повіддомленні.
У зв'язку з цим всіх, хто отримає такі листи, просять в жодному разі:
- не натискайте на посилання,
- не відповідайте на повідомлення,
- не заповнюйте будь-які форми
Також громадян просять максимально поширювати цю інформації.
Водночас в СБУ підтвердили отримання інформації, що ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам, в яких запитує нібито евакуаційні плани.
"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.
Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями! СБУ не робила жодних розсилок! Ми інформуємо громадян виключно через офіційні канали комунікації", - заявляють в СБУ.
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