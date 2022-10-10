Доставка гаджета почнеться вже в грудні 2022 року.

Стартап iFory запустив краудфандингову кампанію на Kickstarter для свого однойменного портативного акумулятора. Окрім разючої місткості батареї, він вирізняється компактними габаритами та доступним цінником.

Як запевняє виробник, це найменший компактний павербанк на 40 000 мАг у світі – пристрій буквально поміщається на долоні.

Ще одна відмінна риса новинки – максимальна потужність дротової зарядки на 100 Вт. Крім цього у девайса є один 65 Вт порт USB-C і пара USB-A потужністю 22,5 Вт.

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Для кращого розуміння, повністю заряджений iFory здатний зарядити:

iPhone 13 – десять разів,

iPad – чотири рази,

MacBook Pro – два рази.

Сам павербанк важить 1,5 кг, оснащений ліхтариком яскравістю 500 люмен, і не боїться занурень у воду на глибину до одного метра – його корпус захищений за стандартом IP67.

В рамках кампанії на Kickstarter передзамовити павербанк можна всього за 99 доларів. Етап краудфандингу триватиме ще 40 днів, після чого ціна підвищиться до 199 доларів. Доставка гаджета почнеться вже в грудні 2022 року.

Раніше УНІАН вже розповідав про смартфон-монстр з батареєю на 21 000 маг. Адаптер потужністю 27 Вт повністю заряджає апарат за 4 години, а години зарядки вистачить на день роботи.

Також писали про зовнішній акумулятор від Xiaomi з підтримкою магнітної зарядки для iPhone 13 та iPhone 12. Його вже можна купити за 30 доларів (~1100 грн).

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