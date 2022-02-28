На український портал пошуку російських військових надійшло понад 2 тисячі звернень.

Росіяни шукають своїх рідних військових, відправлених в Україну, через український сервіс "Шукай своїх". За першу добу роботи сервісу надійшло понад 2000 заявок. Про це повідомила нардеп "Слуги народу" Євгенія Кравчук під час прямого ефіру телеканалу Рада.

За допомогою цього сайту можна ідентифікувати російських убитих і полонених військових. У Росії цей сайт заблокували, але на нього можна зайти за допомогою VPN. Також працює Телеграм-канал "Шукай своїх".

Росіянки скаржаться, що вони не можуть вийти на зв'язок з синами і чоловіками, відправленими воювати в Україну. У солдатів відібрали документи і телефони, і вони не мають зв'язку з рідними.

Нагадаємо, що за час війни загинуло або потрапило в полон близько 5300 російських військових. Росія лише 27 лютого визнала, що має втрати солдатів, але не назвала число убитих.

Радник голови офісу президента Арестович заявив, що в Міністерстві оборони буде створена "гаряча" телефонна лінія для матерів російських солдатів, де вони зможуть дізнатися про долю своїх синів.