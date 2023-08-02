Іnstagram, схоже, працює над новими попередженнями, які показуватимуть користувачам, що у створенні контенту грав роль штучний інтелект.
Дослідник додатків Алессандро Палуцці, який часто відкриває нові функції ще до того, як їх офіційно анонсують, опублікував скриншот сторінки в додатку Instagram, на якому написано: "Meta або автор каже, що цей контент створено або відредаговано за допомогою ШІ".
У спеціальному повідомленні зазначається, що в дописі міститься зображення, яке було "згенеровано за допомогою Meta AI", і надано коротке пояснення, що таке генеративний штучний інтелект.
Наразі незрозуміло, наскільки автоматизованою буде система маркування Instagram і якою мірою вона покладатиметься на те, що користувачі самі повідомлятимуть, коли штучний інтелект використовувався для створення або редагування зображення.
Викриття штучного інтелекту в соцмережах
Попри те, що розвиток штучного інтелекту ще в зародковому стані, його вже активно використовують для створення дезінформації. Приміром, на початку року в мережі стала вірусною світлина з Папою Римським у пуховій куртці, яке було згенероване за допомогою ШІ.
Meta разом з іншими великими гравцями на ринку, що працюють зі штучним інтелектом, зокрема, включаючи Google, Microsoft і OpenAI, взяли перед Білим домом зобов’язання щодо відповідального розвитку штучного інтелекту. Окрім інвестування в дослідження кібербезпеки та дискримінації, одне із зобов’язань включало розробку попереджень, які б інформували користувачів, коли контент створено за допомогою ШІ.
Google раніше вже анонсувала новий інструмент, який має полегшити користувачам визначення того, чи було зображення створено за допомогою ШІ.