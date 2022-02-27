Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів.

Про це повідомив Telegram-канал МВС України.

"Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps "Народний месник" (@ukraine_avanger_bot). Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку", - зазначено в повідомленні.