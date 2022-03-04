Всесвітньо відомий виробник програмного устаткування приєднався до санкцій.

Компанія Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг в Російській Федерації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Компанія Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг у РФ", - написав він.

На офіційному сайті компанії повідомляється, що з початку війни вона вживала заходів проти російських деструктивних та підривних дій у бік більш ніж 20 українських державних організацій, IT та фінансового сектора.

"Як і решта світу, ми в жаху, гніві та засмученні у зв’язку з картинами та новинами, які надходять із війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслили, що закликають до відновлення миру, поваги до суверенітету України та захисту її народу.