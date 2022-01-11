Розширення стане в пригоді для пошуку фонової музики із Netflix, YouTube, Twitch або будь-якого іншого сайту.

Тепер "шазамить" можна і з ПК. Популярний застосунок для розпізнавання музики Shazam став доступним у вигляді безкоштовного розширення – поки що тільки в браузерах Google Chrome та Microsoft Edge на Windows та macOS.

Завантажити його можна за цим посиланням.

Після встановлення розширення у правій частині адресного рядка браузера стане доступна відповідна фірмова іконка сервісу. Після натискання на неї відкривається невелика панель з елементами керування. Тапніть "Click to Shazam" – і запуститься процес розпізнавання.

У разі успішного розпізнавання на екрані з'явиться назва треку, а також посилання на його повну версію у стрімінговому сервісі Apple Music (сервіс з 2018 належить купертинівцям). Розширення стане в пригоді для пошуку фонової музики з Netflix, YouTube, Twitch або будь-якого іншого сайту.

Раніше ми вже розповідали, як повернути лічильник дизлайков на YouTube. Для цього необхідно встановити одне простеньке розширення, яке доступне на всіх популярних браузерів. Утиліту можна поставити навіть на айфон, але для цього потрібно щоб на смартфоні стояв джейлбрейк.

Також УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити зарядку смартфона. Ця "хитрість" доступна для всіх телефонів, починаючи від старих кнопкових моделей і закінчуючи сучасними смартфонами, фаблетами і т.д.

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