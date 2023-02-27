Завдяки інновації додатка українці можуть оформити свої стосунки буквально за 10 хвилин.

Уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до РАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через "Дію". Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення росіян в Україні стався справжній весільний "бум".

Як повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram, тепер оформлення шлюбу займе в українців не довше 10 хвилин.

"На порталі обираєте місце, час формат та зал, де плануєте провести церемонію. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження", - пояснив міністр.

Менше бюрократії - більше кохання, надихнув українців Федоров та поширив лінк-посилання на реєстрацію шлюбу.

Кабмін поступово спрощує реєстрацію шлюбів для українців

Відзначимо, що раніше уряд України вже потурбувався про можливість реєстрації шлюбу онлайн для окремої частини українців.

Зокрема, у квітні 2020 року Кабмін затвердив спрощену процедуру реєстрації шлюбу для медиків та військових. Тоді урядовці наголошували, що через повномасштабне вторгнення та активні бойові дії деякі закохані пари не мають можливості відвідати РАГС особисто.

Вже 25 листопада міністр цифрової трансформації анонсував запис на бета-тест реєстрації шлюбу, щоб усунути неприємні бюрократичні особливості цієї процедури для всіх українців.

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