За даними компанії, наразі у різних європейських країнах працює 12 таких роботів.

Технології розвиваються та вдосконалюються з метою полегшити наше життя та звільнити людей від більш важких, виснажливих або фізично важких завдань. Штучний інтелект та інші технології також проникають у будівельну галузь. Про це пише eleconomista.

"Коли ми думаємо про будівництво, ми не асоціюємо його з інноваціями чи передовими технологіями. Ззовні це традиційна робота з невеликим простором для технологічного розвитку, але це не так, і технологіям є місце в ній. Особливо з огляду на те, що для мулярів робота пов’язана зі значними фізичними навантаженнями, які можуть навіть вплинути на їхнє здоров’я", - йдеться у статті.

З цієї причини дедалі частіше можна побачити роботів на будівельних майданчиках, чи то кладка цегли, чи то виконання інших завдань, що прискорюють процес будівництва. А нещодавно у Франції було помічено робота-муляра, здатного зводити до 60 квадратних метрів стіни на день.

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Робот, відомий як WLTR, виконував завдання з будівництва стін у контрольованому випробувальному середовищі неподалік від Парижа, розробленому для відтворення реальних умов будівельного майданчика та перевірки технологій перед їхнім впровадженням в експлуатацію.

Зазначається, що перший прототип робота, розроблений компаніями KM Robotics і Wienerberger, з’явився у 2021 році й уже використовувався у понад 100 проєктах у різних країнах.

За даними компанії, наразі в різних європейських країнах працюють 12 таких роботів, і система виконала понад 55 000 м² цегляної кладки. WLTR складається з великої роботизованої руки, що дозволяє йому працювати на висоті до 3,5 метрів, на мобільній базі.

Очікується, що його буде введено в експлуатацію до 2027 року. Використовуючи датчики та лазери, цей робот визначає положення кожної цеглини та розміри стіни, що будується, а також здатний виявляти дефекти в матеріалах ще до їх укладання. Компанія сподівається розпочати експлуатацію своєї системи на реальних будівельних майданчиках у Франції до 2027 року.

Використання роботів

Німецька оборонна компанія Rheinmetall має намір представити перші прототипи людиноподібних бойових роботів протягом наступних 15–18 місяців. На сьогодні концерн уже активно інвестує в цей напрямок, а верхня частина такого робота перебуває на стадії розробки.

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