Starlink надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

У Міністерстві цифрової трансформації планують побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink від компанії SpaceX.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Після перемоги разом з Ілоном Маском плануємо побудувати власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого до України була доставлена перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.

Довідка УНІАН. Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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