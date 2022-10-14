У виробників занадто великі запаси готової продукції, а попит на ПК, а відповідно і на комплектуючі, падає.

Аналітики очікують дворазове падіння цін на твердотілові накопичувачі до середини 2023 року. При цьому перші ознаки зниження цін почнуть проявлятися вже в найближчі місяці.

Такі прогнози ґрунтуються на тому факті, що у виробників накопичилася велика кількість продукції на складах, а попит на ПК, а відповідно і на комплектуючі, падає, пише Tom's Hardware.

Це, своєю чергою, змушує компанії скорочувати обсяги виробництва. Наприклад, Kioxia заявила, що з 1 жовтня скоротить виробництво пластин 3D NAND на 40%, тоді як Micron сповільнить випуск 232-шарової 3D NAND. Втім, аналітики вважають, що це не відразу дасть необхідний ефект, оскільки обидві компанії мають на складах повно чіпів пам'яті, а виробники SSD запасли безліч дисків, які їм потрібно реалізувати.

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Наразі на Amazon можна придбати накопичувач Crucial P3 500 ГБ M. 2-2280 за 44 долари, що становить 8,8 цента за гігабайт. Є ще більш дешеві 2,5-дюймові диски PNY CS900 500 ГБ SATA, які продаються за ціною 31 доларів США або 6,2 цента за гігабайт.

З чого зібрати ігровий комп'ютер у 2022 році

Згідно з докладним звітом, доступному на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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