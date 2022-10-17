При ціннику в $300 девайс може запропонувати роздільну здатність екрана 4K, частоту оновлення 60 Гц, і 78% охоплення кольорової палітри DCI-P3.

Компанія Xiaomi поповнила лінійку смарт-телевізорів під брендом Redmi моделлю Redmi A70. Вона оснащена 70-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K (3840×2160).

Як і інші представники серії, новинка отримала металевий корпус. Заявлена частота оновлення 60 Гц, 78% охоплення кольорової палітри DCI-P3, а також максимальна яскравість на рівні 300 кд/кв.м.

Фундаментом став чотирьохядерний процесор з ядрами ARM Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Програмною платформою виступає Android TV з показаною торік оболонкою MIUI TV і набором фірмових налаштувань і поліпшень від Xiaomi.

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Відмінною особливістю новинки стала її ціна – 2199 юанів (приблизно 11 000 грн). Телевізор вже надійшов у продаж в Китаї та незабаром повинен з'явитися на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Xiaomi випустила в продаж один з найдешевших своїх моніторів

Кількома тижнями раніше в лінійці моніторів Redmi від Xiaomi з'явилася нова 24-дюймова модель – з підтримкою роздільної здатності 1080p, яскравістю 250 ніт і частотою оновлення 75 Гц.

Новинка є одним з найдешевших рішень у своєму класі – Redmi A24 оцінили в 539 юанів, або приблизно 2800 грн.

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