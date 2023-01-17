Повербанки самі по собі прості та універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами та мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати

Power Bank, зовнішній акумулятор або універсальна батарея – це найкраще рішення для продовження автономного життя вашого пристрою. Завдяки збільшенню кількості заряду, можна завжди залишатися на зв'язку, що особливо актуально в умовах перебоїв з електропостачанням.

Повербанки самі по собі прості та універсальні. Вони підходять практично всім сучасним телефонами та мало чим відрізняються в модельному ряді. Але дещо про них все-таки потрібно знати.

Перевірте місткість і супутні габарити

Місткість – один з головних унікальних параметрів, які є у повербанків. Виробники вказують його в міліампер – годинах (мА-h). І часто саме цей показник впливає найбільше на ціну пристрою.

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При цьому варто пам'ятати, що ніякої зовнішній акумулятор не здатний передати 100% того, що вказано в технічній документації. Деяка частина заряду йде на те, щоб обслуговувати сам процес зберігання і передачі електричної енергії. Тому, грубо кажучи, з 10 000 мАг користувач може розраховувати тільки на 7500 мАг. Звичайно, цифри дуже округлені, кожна модель повербанка визначає витрата по-своєму. Однак, на них можна орієнтуватися в процесі вибору апарату.

Якщо ви збираєтеся заряджати тільки один смартфон, найімовірніше, вистачить повербанка на 10 000 мАг. Але якщо плануєте підживлювати кілька девайсів, в тому числі ноутбук або планшет, то краще вибирати модель на 20 000-30 000 маг.

Вивчіть роз'єми та кабелі

Дешевші моделі зовнішніх акумуляторів продаються без кабелю для зарядки. Розробники передбачають, що користувачі самі докуплять потрібну периферію або будуть використовувати ту, яка йшла в комплекті з телефоном. У таких випадках, варто дізнатися тип USB роз'ємів, які є у повербанка.

Деякі зовнішні акумулятори продаються з підключеним або навіть вбудованим кабелем. У таких випадках обов'язково варто уточнити який кінець кабелю з боку смартфона. Зазвичай це порт microUSB, Lightning або USB‑C. Порівняйте дані перед покупкою, щоб не купити невідповідну модель.

Дізнайтеся вихідну силу струму повербанка

Від вихідної сили струму зовнішнього акумулятора безпосередньо залежить швидкість зарядки вашого пристрою. Чим вона вища – тим швидше буде заряджатися смартфон. Для підбору оптимального параметра зверніть увагу на заводські параметри самого телефону: дані в графі OUTPUT на акумуляторі повербанка повинні бути не менше, ніж потрібна вихідна кількість ампер, передбачена виробником смартфона.

Іноді акумулятори можуть мати два або більше виходів для зарядки з різними показниками вихідного струму. Такі моделі дорожчі, оскільки є універсальними.

Перевірте наявність функції швидкої зарядки

Функція швидкої зарядки присутня не у всіх повербанках. Однак її наявність дозволяє істотно економити час поповнення енергії в телефонах. Тому про її наявність обов'язково варто уточнити у продавця або самостійно знайти інформацію в технічній документації або на сайті виробника.

Найкраще буде перед покупкою повербанка знати напевно, яку швидку зарядку підтримує ваша техніка. Під неї й потрібно купувати повербанк, інакше ризикуєте заряджати свій смартфон базовою потужністю протягом двох, а то і трьох годин.

Дізнайтеся вхідну силу струму зовнішнього акумулятора

Швидкість зарядки самого повербанка залежить від параметра вхідного струму. Цей показник відповідає за те, скільки енергії вбирає павербанк за одну одиницю часу. Тому, якщо переважно швидко заряджати зовнішній акумулятор, необхідно звертати увагу на дані вхідної кількості ампер. Наприклад, самі топові повербанки можуть заряджатися за 20 хвилин.

Нерідко вхідна сила струму відповідає вихідний. В такому випадку повербанк може заряджатися з тією ж швидкістю, з якою заряджає підключаються гаджети. Це можна зрозуміти по цифрах в графі INPUT.

Враховуйте всі особливості

Обов'язково варто враховувати і більш явні нюанси зовнішніх акумуляторів. Наприклад, його габарити, Матеріал корпусу, колір, наявність додаткових сонячних панелей або захист від зовнішніх впливів/падінь.

Крім того, варто звернути увагу на те, чи присутні індикатори, які дозволяють знати рівень заряду, що залишився і іншу інформацію.

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