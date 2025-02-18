Вам потрібно запам'ятати всього кілька простих відмінностей оригіналу від підробки.

Під час купівлі зарядного пристрою важливо вміти відрізнити оригінальну зарядку (адаптер і кабель) для смартфонів iPhone і Samsung від підробки. Неякісний продукт може зіпсувати ваш телефон не тільки повільною зарядкою, а й частими перегрівами. Акумулятор "спасибі" вам не скаже.

Тому ми розповімо, як відрізнити зарядку iPhone від підробки, зробити те ж саме з адаптером від Android, і як перевірити зарядний пристрій перед покупкою.

Як відрізнити оригінальну зарядку айфон від підробки

Щоб переконатися, що зарядний пристрій для iPhone оригінальний, зверніть увагу на кілька ключових ознак.

Відео дня

Перше - оригінальна продукція Apple упакована в якісну коробку з чіткими написами і без помилок у тексті. Там обов'язково буде вказано серійний номер, а також значок сертифікації та інформація про потужність пристрою.

Друге - кабель в останніх версіях плетений.

Третє - адаптер має маркування "Designed by Apple in California" з боку вилки і низку інших виробничих написів. Він не має будь-яких зазорів, оскільки зроблений з якісного пластику.

Як відрізнити оригінальну зарядку самсунг від підробки

Оригінальний зарядний пристрій Samsung також має кілька відмінних ознак.

1. Як і у випадку з iPhone, на корпусі адаптера буде зображено чіткий логотип Samsung з рівними літерами, які не зітруться з часом. Також там буде вказано модель, серійний номер, вхідну і вихідну напругу, значки сертифікації.

2. Що стосується якості, деталі ідеально мають прилягати одна до одної, металеві контакти мають бути блискучими, без дефектів.

3. Крім того, оригінальні зарядки важчі за підробки завдяки використанню якісних компонентів.

Чим відрізняється оригінальна зарядка від неоригінальної

Оригінальна зарядка відрізняється від неоригінальної не тільки якістю збірки і довговічністю, а й безпекою - зокрема, стабільною, без стрибків, напругою і захистом від перегріву (зі спеціальними чіпами).

Як перевірити зарядний пристрій перед покупкою

По-перше, щоб не купити підробку, намагайтеся купувати в офіційних магазинах. Однак навіть там пристрій необхідно перевірити за допомогою ознайомлення з інформацією на упаковці та на самому адаптері - зверніть увагу на наявність серійного номера.

Скористайтеся тестером напруги - він покаже, чи відповідає зарядка заявленим характеристикам. Але перед цим вивчіть якість вилки і кабелю, щоб вони не були пошкоджені. Тепер ви знаєте, як відрізнити оригінальну зарядку iPhone і Samsung від підробки.

Раніше УНІАН повідомляв, чому не заряджається телефон на зарядці від мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: