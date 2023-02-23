Тепер контент в 1080p з високою частотою кадрів буде доступний лише платним підписникам.

В останні пару років за YouTube можна помітити певний застій. Найголовніший у світі відеохостинг вносить не так багато функціональних змін, акцентуючи основну увагу на монетизації платформи.

Так, наприклад, днями стало відомо про те, що розробники вирішили зробити платною раніше безкоштовну опцію. Йдеться про можливість дивитися відео у високій якості, пише Android Police.

Згідно з джерелом, у деяких глядачів YouTube в меню вибору якості ролика з'явився новий рядок – 1080p Premium. Тим, у кого відсутня підписка Premium, доступно лише "звичайне" 1080p без підвищеного бітрейта.

Відео дня

Очевидно, йдеться про підвищену частоту кадрів, тобто варіант 1080p/60fps буде доступний тільки для користувачів платної підписки YouTube Premium, тоді як стандартна роздільна здатність 1080p/30fps залишиться доступно всім.

Щось подібне YouTube вже намагався провернути з 4K-відео, обмеживши їх перегляд без преміум-підписки. Судячи з усього, маркетологам здалося це занадто "дрібно", і вони вирішили спробувати протестувати більш популярний варіант. Якість 1080p досить популярна, оскільки для більшості сучасних гаджетів це мінімально комфортна планка дозволу для відео.

Додамо, що в США підписка YouTube Premium коштує $12 на місяць. Вона відключає всю рекламу на платформі, відкриває фонове прослуховування в основному YouTube-клієнті, а також активує доступ до офлайн-завантажень.

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