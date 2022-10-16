Очікується, що це буде найпізніший анонс яблучної продукції в цьому році.

За даними аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, Apple представить нові MacBook Pro ближче до кінця 2022 року. Очікується, що це буде найпізніший цьогорічний анонс яблучної продукції.

Про це він написав у своїй недільній колонці.

Як повідомляє Гурман, купертинівці традиційно анонсують дві версії своїх лептопів – з 14-і 16-дюймовим екраном. У моделі поставлять нові чіпи M2 Pro і M2 Max, в яких основний приріст продуктивності припаде на графічний прискорювач. Ніяких глобальних поліпшень при цьому чекати не варто – дизайн і основні фішки ноутбуків залишаться незмінними.

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Також відомо, що Apple розробляє нову версію Mac mini з системами-на-чіпі Apple M2 і M2 Pro, а також Apple TV наступного покоління з чіпом А14 Bionic від iPhone 12 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Очікується, що обидві ці новинки теж будуть представлені до кінця 2022 року, але раніше, ніж "макбуки".

Гурман вважає, що цьогорічні оновлення будуть незначними, тому Apple не буде проводити ще один окремий івент з трансляцією. Замість цього компанія просто опублікує прес-релізи на сайті.

Apple також розробляє MacBook з гнучким дисплеєм

Як повідомляв раніше авторитетний аналітик Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами, Apple також готує до випуску MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Щоправда, вийде він не раніше 2026 року.

Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

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