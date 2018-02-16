На Тернопільщині рятувальники відновили рух на заблокованій бензовозом дорозі

Для попередження виникнення пожежі та надання допомоги працівникам поліції, за даною адресою було направлено черговий караул ДПРЧ 12 Управління.

На Тернопільщині рятувальники відновили рух, відбуксирувавши бензовоз, який перекрив собою дорогу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 лютого о 19.03 на пункт зв’язку частини 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що внаслідок несправності вантажного бензовозу "MAN", який перевозив 20 т паливно-мастильних матеріалів, заблоковано проїзд на ділянці автодороги в Теребовлі на вул. Кн. Василька.

Для попередження виникнення пожежі та надання допомоги працівникам поліції, за даною адресою було направлено черговий караул ДПРЧ 12 Управління.

Буксирування вантажівки в безпечну зону здійснено за допомогою тягача «DAF».