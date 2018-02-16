На Тернопільщині рятувальники відновили рух на заблокованій бензовозом дорозі

11:05, 16 лютого 2018
Тернопіль
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Буксирування вантажівки в безпечну зону здійснено за допомогою тягача «DAF» / фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 лютого о 19.03 на пункт зв’язку частини 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що внаслідок несправності вантажного бензовозу "MAN", який перевозив 20 т паливно-мастильних матеріалів, заблоковано проїзд на ділянці автодороги в Теребовлі на вул. Кн. Василька.

Для попередження виникнення пожежі та надання допомоги працівникам поліції, за даною адресою було направлено черговий караул ДПРЧ 12 Управління.

 Буксирування вантажівки в безпечну зону здійснено за допомогою тягача «DAF».

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Теги: #новини Тернопільщини