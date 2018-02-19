Зокрема, відбувся подячний молебень з нагоди завершення Року Йосипа Сліпого, який відслужив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

На Тернопільщині відзначили річницю з Дня народження патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, урочистості пройшли у селі Заздрість Теребовлянського району, де народився патріарх і де сьогодні діє музейно-меморіальний комплекс «Рідна хата».

Зокрема, відбувся подячний молебень з нагоди завершення Року Йосипа Сліпого, який відслужив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Також перед учасниками заходу виступили солісти, хор та камерний оркестр заслуженої академічної капели України «Трембіта».

«Торік ми відзначали 125-річчя з нагоди Дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, який був унікальною історичною постаттю, символом нескореності української церкви та українського народу. Сьогодні ж у його день народження ми закриваємо цей ювілейний рік і говоримо, що світлої пам’яті Патріарх Йосиф Сліпий крізь трагічні етапи історії проніс вогонь свого незламного духу та залишався патріотом України й захисником української церкви. Він причинився до розвитку Української католицької Церкви та українського народу саме в ту пору, коли їхнє буття перебувало під найбільшою загрозою, і тим самим увійшов в історію», – сказав під час виступу начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький.

Довідка УНІАН. Й. Сліпий народився 17 лютого 1892 року у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині. Початкову освіту здобув у рідному селі. Середню освіту отримав в Тернопільській гімназії, яку закінчив з відзнакою в 1911 році, після чого вступив до Львівської греко-католицької духовної семінарії та Львівського університету.

30 вересня 1917 року Митрополит Андрей Шептицький висвятив Сліпого на священика, після чого той продовжив навчання в Інсбрукському католицькому університеті (Австрія), де здобув ступінь доктора богословія. Потім навчався у Римі.

У 1925 році Шептицький призначив Сліпого ректором Львівської Духовної Семінарії, що в 1929 році була реорганізована у Богословську Академію.

1 листопада 1944 після смерті Шептицького Сліпий став Галицьким Митрополитом.

11 квітня 1945 р. його арештували. Після річного слідства в київській тюрмі КДБ військовий трибунал присудив йому 8 років суворих табірних робіт.

Сліпому приписали контрреволюційну діяльність, шпигунство на користь Ватикану, вороже ставлення до СРСР. Відсидівши один строк, митрополит Сліпий одержав ще три. У 1953 його відправлено на 5 років до Сибіру.

У 1957 р. дістав 4 роки каторжних робіт. Колегія Верховного суду УРСР 27 вересня 1962 р. ухвалила “визнати Сліпого особливо небезпечним рецидивістом та визначити йому для відбування покарання у виправно-трудових колоніях особливого режиму”.

Під тиском світової громадськості та завдяки старанням Ватикану Верховна Рада СРСР своєю постановою від 12 січня 1963 року звільнила Митрополита з ув’язнення з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”.

9 лютого 1963 р. Сліпий прибув до Риму, де прожив і пропрацював 21 рік.

В квітні 1975 року Верховний Архієпископ офіційно прийняв титул Києво-Галицького Патріарха.

Помер 7 вересня 1984 року в Римі. Похований в криті Собору Св. Софії, а через 8 років після смерті, згідно з його заповітом, 29 вересня 1992 року домовину з тілом покійного перевезли до Львова і захоронена в крипті Собору Св. Юра поруч з Шептицьким.