В Бучачі чоловік винайняв приміщення та за допомогою комп’ютерної техніки надавав можливість доступу до азартних ігор. На приміщенні не було жодних вивісок, в заклад пускали лише постійних клієнтів.

На Тернопільщині викрили організатора незаконного грального бізнесу.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 57-річний житель Чорткова організував нелегальний гральний бізнес у сусідньому райцентрі.

В Бучачі він винайняв приміщення та за допомогою комп’ютерної техніки надавав можливість доступу до азартних ігор. Адміністратори, які працювали нелегально, отримуючи від клієнтів готівку, створювали віртуальний рахунок і таким чином забезпечували їм доступ до ігор.

На приміщенні не було жодних вивісок, в заклад пускали лише постійних клієнтів.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 11 одиниць комп’ютерної техніки із спеціальним програмним забезпеченням, що давало можливість доступу до азартних ігор.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом).