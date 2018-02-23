На Тернопільщині суд посадив під домашній арешт прокурора, якого звинувачують в отриманні хабара

21 лютого на Тернопільщині при отриманні 2,5 тис. хабара затримали працівника районної прокуратури.

На Тернопільщині прокурору, якого звинувачують в отриманні хабара, суд призначив цілодобовий домашній арешт.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, відповідне рішення прийняв учора Тернопільський міськрайонний суд, обираючи запобіжний захід для прокурора Кременецької місцевої прокуратури, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Посереднику, який передавав кошти від місцевого жителя співробітнику прокуратури, оголошено про підозру у пособництві в отриманні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого на Тернопільщині при отриманні 2,5 тис. хабара затримали працівника районної прокуратури.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець Кременецької місцевої прокуратури вимагав у місцевого мешканця кошти за сприяння йому в уникненні кримінальної відповідальності за незаконне полювання.

Співробітники СБ України затримали посередника у Кременці під час отримання ним коштів в особистому автомобілі. Прокурора ж було затримано у приміщенні прокуратури після передачі всієї суми обіцяної «винагороди».