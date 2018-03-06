Співак та композитор з Тернополя Андрій Підлужний отримав звання «Заслужений артист України».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, державну нагороду передав йому голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час його творчого вечора.

Відповідно до Указу призидента України Петра Порошенка, почесне звання Підлужний отримав «За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

Керівник Тернопільщини привітав Підлужного з цією відзнакою, а також приітав із презентацією нової пісні та кліпу «Вовки», який було відзнято у Збаразькому замку, й побажав йому подальших творчих успіхів та невичерпного натхнення.