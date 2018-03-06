Жінка завдала йому удари ножем в ліву частину грудей, чим спричинила останньому тілесні ушкодження.

На Тернопільщині скерували до суду обвинувачення щодо жінки, яка під час сварки убила ножем свого співмешканця.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що мешканка одного із сіл Теребовлянського району 3 грудня 2017 року, перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання через насильство зі сторони свого співмешканця умисно, завдала йому удари ножем в ліву частину грудей, чим спричинила останньому тілесні ушкодження.

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Наступного дня чоловік помер у лікарні внаслідок отриманих напередодні травм.

Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ст.116 КК України (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання).