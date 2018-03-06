На Тернопільщині скерували до суду обвинувачення щодо жінки, яка під час сварки убила ножем свого співмешканця
На Тернопільщині скерували до суду обвинувачення щодо жінки, яка під час сварки убила ножем свого співмешканця.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що мешканка одного із сіл Теребовлянського району 3 грудня 2017 року, перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання через насильство зі сторони свого співмешканця умисно, завдала йому удари ножем в ліву частину грудей, чим спричинила останньому тілесні ушкодження.
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Наступного дня чоловік помер у лікарні внаслідок отриманих напередодні травм.
Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ст.116 КК України (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання).