Жителька Тернопільщини втратила майже 10 тисяч гривень, спокусившись на дешеві тюльпани

Жінка побачила оголошення про продаж тюльпанів та гіацинтів за дуже вигідною ціною, однак коли переказала за них гроші - продавець зник.

Жителька Тернопільщини втратила майже 10 тис. грн, спокусившись на дешеві тюльпани. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, мешканка села Трибухівці Бучацького району побачила в інтернеті оголошення про продаж тюльпанів та гіацинтів за дуже вигідною ціною. Жінка поспішила перевести 9,9 тис. грн на рахунок продавця, аби вигідно продати їх на свято. Натомість товар до неї не прийшов, оголошення з сайту зникло, а номер телефону працівника фірми не відповідав. Жінка звернулася в поліцію. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

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