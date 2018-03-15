У Тернополі вшанували полеглих в АТО добровольців (фото)

Голова ТОДА Степан Барна відзначив, що добровольці продемонстрували велику і незламну силу духу, патріотизм, ставши прикладом для кожного українця.

У Тернополі вшанували полеглих в АТО добровольців. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, поминальний захід відбувся на Микулинецькому кладовищі.

Помолитися за воїнів, які віддали власне життя за територіальну цілісність та незалежність рідної держави, прийшли рідні, військові, представники влади, духовенства та громадськості. Вони також поклали квіти до могил полеглих.

Під час виступу голова ТОДА Степан Барна відзначив, що добровольці продемонстрували велику і незламну силу духу, патріотизм, ставши прикладом для кожного українця.

«Наш обов’язок – віддати належну шану загиблим воїнам та молитися за кожного з них. Вони пішли за покликом серця і здійснили великі подвиги, пожертвували найдорожчим – власним життям. Сьогодні добровольці продовжують демонструвати єдність у захисті України та допомагають зміцнювати обороноздатність нашої армії, укріплюють патріотичний дух», – сказав Барна.