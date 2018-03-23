На Тернопільщині затримали чоловіка, який викрав автомобіль
10:40, 23 березня 2018Тернопіль
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На Тернопільщині затримали чоловіка, який викрав ВАЗ 2106.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в поліцію із заявою звернувся житель Підгайців і повідомив, що у нього невідомий викрав автомобіль марки ВАЗ 2106.
Транспорт потерпілий залишив в Підгайцях з ключами в замку запалювання, а сам знаходився неподалік.
В якийсь момент до авто підійшов перехожий, сів та поїхав. Проте за метрів 200 зупинився. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Викрадач автомобіля – житель одного з сіл району, 1972 року народження.
Він пояснив, що сів у автомобіль, аби доїхати до лікарні. Проте потім усвідомив, що робить протиправне, зупинився та залишив транспорт на вулиці.
Раніше в поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв.
Щодо нього відкритокримінальне провадження за ст. 289 ч. 4 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).
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