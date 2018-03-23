Цьогоріч Тернопільщині отримає 179 мільйонів гривень на покращення медичних послуг в сільській місцевості

Загалом на Тернопільщині укомплектованість лікарів загальної практики сімейної медицини складає 86%, із необхідних 643 є 567.

Цьогоріч Тернопільщині отримає 179 млн грн на покращення медичних послуг в сільській місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ТОДА Степан Барна.

За його словами, за отримані кошти заплановано збудувати 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, провести реконструкцію ще 74-ох, забезпечити житлом 35 лікарів.

«В Колиндянах, де амбулаторія розташована у старому австрійському приміщенні, ми вирішили житло для лікаря розмістити на другому поверсі будівлі, щоб максимально ефективно використати наявні площі», – зазначив Барна.

Він зауважив, що загалом на Тернопільщині укомплектованість лікарів загальної практики сімейної медицини складає 86%, із необхідних 643 є 567.

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«Тобто ми маємо 76 вакансій. І вони мають бути заповнені не за рахунок дачі хабара чи завдяки родинним зв’язкам, вже зараз медзаклади мають працювати із обдарованими студентами Тернопільського медуніверситету, які невдовзі стануть випускниками. Наразі молодь не може потрапити на роботу, бо в кожного головного лікаря є сват, брат, кум. А в сільській місцевості – невелика зарплата, і молодь не йде та таку роботу. Реформування медицини власне і спрямоване на те, щоб ці корупційні схеми ламати, натомість підвищувати якість медичних послуг, покращувати матеріальну базу медзакладів і піднімати престижність роботи лікаря», – наголосив Барна.

За підрахунками начальника управління охорони здоров’я ОДА Володимира Богайчука, після реформування сімейний лікар в сільській місцевості отримуватиме від 12 тис. грн.

«І сімейний лікар буде зацікавлений приїхати до пацієнта і якісно його обслужити, інакше людина обере собі іншого лікаря. Це ж стосується і медичних закладів», – зазначив Богайчук.

Барна додав, що в ході реформування медицина залишається для пацієнтів безоплатною.

«На першому етапі медичні послуги оплачує держава. Коли буде запроваджено страхову медицину, вартість лікування покриватимуть страхові компанії. Звичайно, людина зможе і сама оплачувати, якщо її цікавитиме послуга іншої якості чи якийсь інший медичний заклад», – окреслив перспективи керівник області.