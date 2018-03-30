На Тернопільщині понад 1,5 години гасили пожежу у житловому будинку

Рятувальники встановили, що загорання виникло у житловому будинку, орієнтовна площа пожежі - 100 м кв.

На Тернопільщині понад 1,5 год гасили пожежу у житловому будинку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 29 березня о 21.34 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Нестерівці Зборівського району.

На виклик оперативно направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль

Рятувальники встановили, що загорання виникло у житловому будинку, орієнтовна площа пожежі - 100 м кв.

О 22.57 пожежники загорання локалізували, а о 00.30 – ліквідували.

Вогнем знищено покриття будинку на площі 100 м кв, перекриття на площі 10 м кв, пошкоджено перекриття будинку на площі 50 м кв.