На Тернопільщині в дитсадку зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, захворіло вже 10 дітей
18:18, 30 березня 2018Тернопіль
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28 березня було отримано повідомлення про 3 випадки захворювання на кишкову інфекцію. Станом на 29 березня захворіло 11 осіб, в т.ч. 10 - дітей.
Розпочато епідрозслідування / Фото УНІАН
На Тернопільщині у Збаражі в дитсадку зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Як повідомили УНІАН в обласному лабораторному центрі, 28 березня було отримано повідомлення про 3 випадки захворювання на кишкову інфекцію.
Станом на 29 березня захворіло 11 осіб, в т.ч. 10 – дітей. Розпочато епідрозслідування.
З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заходів. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження. За контактними встановлене медичне спостереження.
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