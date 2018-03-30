На Тернопільщині в дитсадку зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, захворіло вже 10 дітей

28 березня було отримано повідомлення про 3 випадки захворювання на кишкову інфекцію. Станом на 29 березня захворіло 11 осіб, в т.ч. 10 - дітей.

На Тернопільщині у Збаражі в дитсадку зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Як повідомили УНІАН в обласному лабораторному центрі, 28 березня було отримано повідомлення про 3 випадки захворювання на кишкову інфекцію.

Станом на 29 березня захворіло 11 осіб, в т.ч. 10 – дітей. Розпочато епідрозслідування.

З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заходів. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження. За контактними встановлене медичне спостереження.