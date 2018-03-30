На Тернопільщині в дитсадку зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, захворіло вже 10 дітей

18:18, 30 березня 2018
Тернопіль
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фото: УНІАН

Станом на 29 березня захворіло 11 осіб, в т.ч. 10 – дітей. Розпочато епідрозслідування.

З метою локалізації та ліквідації  вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заходів. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження. За контактними встановлене медичне спостереження.

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Теги: #Тернопільщина#спалах кишкових інфекцій