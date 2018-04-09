На Тернопільщині в результаті ДТП троє молодих людей загинули та ще троє доставлені до лікарні

Водій автівки не обрав безпечної швидкості, через що машина з 5-ма пасажирами перекинулась.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Збараж-Підволочиськ троє молодих людей загинули та ще троє доставлені до лікарні.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, аварія трапилася 9 квітня о 4:30.

«Водій автомобіля AUDI А6, 1998 року народження, уродженець Підволочиського району, при проїзді ділянки з ухилом на спуск та поворотом, не обрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, в’їхавши у став», - зазначають в поліції.

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На момент події в автівці перебувало з водієм шестеро людей. Водій та двоє пасажирів – 2001 та 1995 років народження, загинули на місці події. Ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. З них – два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.